彰化縣政府好會賣地 3年賣出46筆

2017-11-08 20:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府近3年來頻頻賣縣有地，共賣出46筆，平均1個月賣出1.33筆，賣地總收入84.7億元，雖然減輕了縣庫財源壓力，不過，土地賣太多的結果，反映出彰化縣政府「身價」縮水，土地不動產迅速消失。

1個月賣出1.33筆 3年總收入近85億

土地一旦售出就沒有了，現金落袋的錢終究會花光，為了避免引來賣家產、「敗家子」的負面觀感，彰化縣政府今年下半年起開始把黃金地段土地轉賣為租，同時還是繼續賣位於台中市台中港特定區的彰化縣有地，其中，台中港特定區有筆車站專區縣有地，連賣10次都沒賣成，明天將進行第11次標售。

縣府財政處公告資料，從103年3月到今年3月為止，縣府完成20標、46筆土地，交易金額共84.7億元，縣長魏明谷於103年12月25日上任至今，完成12標、30筆土地，交易金額為52.83億元，比率約占62.37％。

議會質疑不斷賣地 批縣府如同敗家子

彰化縣議會多次質疑縣府不斷賣地，形同「敗家子」，縣長魏明谷多次公開表示，賣外縣市土地轉買彰化縣土地，「以地易地」置產，不動產只增不減。不過，不少縣民直覺好像只聽到縣府賣地，鮮少聽到獵地買地！

出售境外縣有土地 換置基礎建設用地

對此，財政處長王乾勇說，魏縣長就任迄今，縣府出售的土地面積為8.5公頃，縣府善用賣地收入，購置及徵收土地面積達29公頃，是賣地3.4倍，購買的土地主要用在開闢道路和建設排水溝，攸關民生行的便利性和住的優質性。

王乾勇說，賣地絕對不是為賣而賣，而是靈活運用土地財務管理，適時出售不利管理與位於縣境外的縣有土地，換置滿足縣政基礎建設所需土地。