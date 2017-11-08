去APEC不談新南向 宋：領袖閉門會議強調「包容性」

2017-11-08 19:14

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕台灣政府現正推動新南向政策，總統蔡英文曾公開交付親民黨主席宋楚瑜參與亞太經合會（APEC）任務包括推動新南向。但宋楚瑜今在抵達越南的國際記者會中婉轉表示，此次參與不會特別強調新南向，因APEC不只有南向目標國，若過於強調單一方向，「不等於放棄其他機會」？他也已當面向總統與其他部會首長說明過此事，政府同意調整為注重「包容性」。

宋楚瑜今在峴港舉行抵達後的首場國際記者會，說明我國參與此次APEC的期待與目標，政委鄧振中、國發會主委陳美伶、外交部國組司長徐佩勇等人都出席記者會。

蔡總統日前宣布再度指派宋楚瑜擔任今年APEC領袖代表時，曾公開交付包括「以具體行動呼應APEC共同目標」、「以新南向政策凸現台灣對APEC貢獻」與「展現團隊精神」等三大任務；而執掌新南向對外談判事務的鄧振中，又一度因為簽證程序問題差點到不了峴港，外界認為這些小插曲，可能與中國不樂見台灣推動新南向、介入打壓有關。

宋楚瑜今天在記者會中回答相關問題時，指著身旁的鄧振中表示，「這是本尊，不是機器人」，還說笑地問鄧「Are you a robot（你是機器人嗎）」？，並說鄧振中最後出現就表示事情圓滿。

而對於新南向，宋楚瑜婉轉地說，民進黨執政確實提出「某些名詞」（新南向），但「中華台北」在世界上推動經濟發展的機會，如果過於強調某項，「不等於放棄其他機會」？

宋楚瑜強調，他和總統當面說明過，希望調整方向，鄧振中與陳美伶當時也都在場，最後政府也認同他的提議，意即「中華台北」注重「包容性」，希望參與每包括中國「一帶一路」在內的各方面，而「將心比心」，也希望大家都有機會分享台灣的發展經驗。宋楚瑜也說，他將在未來的領袖閉門會議中強調「包容性」的概念。