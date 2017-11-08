APEC》宋楚瑜：明與美澳共同成立婦女經濟子基金

2017-11-08 18:23

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕第25屆亞太經合會（APEC）正於越南峴港召開中。我方領袖代表宋楚瑜今天下午召開抵達國際記者會。宋楚瑜在會中宣布，明天將與美國國務次卿向農（Thomas A. Shannon）和澳洲駐胡志明市總領事卡倫·蘭寧（Karen Lanyon）共同召開「婦女與經濟子基金」成立早餐會，表達對婦女權益的重視與支持。

宋楚瑜今天下午在峴港舉行首場國際記者會，宋楚瑜在會中強調，中華台北今年參與APEC有幾項重大目標，當經貿走向資訊化、全球化，在各國雙邊與多邊的共同努力之下，中華台北這次特別想要傳達「包容而不排斥（inclusiveness）」的精神，因為中華台北從農業社會轉型到工商社會，曾經自豪地說「世界有多大、台灣的機會就有多大」，不只是往南、也往東、往西、往北。中華台北主張，不管是哪一個經濟體或是整合架構，包容與合作是最重要的，「不希望有任何一個經濟體被排除在外」。

宋楚瑜也在會中宣布，明天上午我方將與美國國務次卿向農（Thomas A. Shannon）和澳洲駐胡志明市總領事卡倫·蘭寧（Karen Lanyon）召開早餐會，宣布共同成立「婦女與經濟子基金」。宋楚瑜說，此基金由我方、美國與澳洲分別提出捐獻發起，將透過此基金推廣婦女經濟權益保障，要讓婦女在就業上得到鼓勵、保護，也給予誘因。

宋楚瑜也表示，除了婦女經濟基金以外，未來經濟發展走向資訊化與數位化，針對數位經濟的概念，中華台北也將提出看法和主張。另宋楚瑜也說，世界正面臨氣候劇烈變遷的挑戰，中華台北也將在預警、防災與人力建設方面，提出想法。

宋楚瑜也宣布，此次會議將有與東協各國交換意見的機會，三個非APEC會員體的東協會員緬甸、柬埔寨與寮國也將參與，我方將針對優質人才培育方面，提供5千個獎學金名額，盼和東協國家分享職業教育機會，共享中華台北經驗。我們也將提供科技教育、石化、醫療、精緻農業等方面的協助。