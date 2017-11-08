高雄市公布新任新聞局長 有「新南向」的味道

2017-11-08 17:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府下午宣佈新人事，由副市長史哲辦公室專委張家興接任新聞局長，除考量當事人專才與能力，由於張家興最疼惜的妻子、是來自越南的新住民，這項人事案意外添加「新南向」的味道。

高雄市長陳菊表示，張家興學經歷完整，在市府服務長達10年，先後在新聞處（縣市合併後改為新聞局）與文化局從事幕僚工作，熟悉市政團隊長期堅持的價值，以及市政發展一貫的脈絡。

她期勉張家興能以多年市政幕僚的歷練，以最快速度克服挑戰，為市府團隊承擔更多責任，持續扮演市府與社會溝通的角色。

張家興表示，長期在市政團隊內擔任幕僚，曾經年少輕狂，承蒙市長陳菊包容並不吝給予歷練的機會，累積多年媒體服務的經驗，「如今再獲提拔承擔重任，心中自是感激與惶恐交雜，深怕辜負市長的期待」。

張家興今年44歲、政大政研所、政治系畢業，曾任民進黨中央黨部政策會研究員、內政部簡任秘書、雲林縣府機要秘書、高市府新聞局秘書、高市文化局專委。

他長期擔任幕僚，參與過高市府諸多重大決策，對市政團隊及政策方向非常熟悉，任職新聞局與文化局期間，更與藝文界、社團、媒體有良善互動。

除了與社群關係好，張家興對妻子、寶貝女兒的呵護也羨煞旁人，更因妻子娘家在越南，讓張家興對越南多所認識，還時常陪妻小回娘家探訪。

此外，張家興對功夫興趣很濃，特別是詠春。