提縣市長候選人？時代力量：都有可能

2017-11-08 17:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量今天公布2018年地方選舉提名辦法，時力秘書長陳惠敏說，預計明年春天提出名單。針對明年選舉與民進黨是競爭或合作？陳惠敏則說，議員選舉是複數選區，民進黨自己的人選也還沒出來，現在談這個太早。

時代力量下午舉行記者會，公布時代力量2018年地方公職選舉提名辦法。陳惠敏說，去年2月進入國會後，地方黨部主要工作是與在地連結、扎根，2018是時代力量很重要的選舉，盼把優秀候選人透過黨選擇機制，順利送到地方，「希望至少在六都、新竹市成立黨團」。

至於外界關注，時代力量在何時提出各地候選人名單？陳惠敏回應，各地參選的人選都在努力徵詢中，大概明年春天提出，也會參酌時代力量在2016年，各選區政黨票得票數較高者提名。

據透露，時代力量會比民進黨更早提出議員候選人，避免有人在民進黨初選失利後轉來尋求時代力量支持。

媒體詢問時代力量是否會提名縣市首長候選人？陳惠敏不願說死，只表示「都有可能」。

提名小組召集人林郁容說，提名議員、縣市長部分，由地方黨部先負責第一階段審核、調查、討論後，把名單彙整到提名小組，再轉由決策委員會通過，目前提名工作第一階段結束，仍歡迎認同時代力量的個人自我推薦、踴躍報名參選。沒有設立地方黨部的縣市，也可能會推候選人。

根據時代力量2018年地方公職選舉提名辦法，由決策委員會組成提名小組，負責各項選舉候選人徵詢與評估，並決定各選區提名人數；地方黨部主委應將建議候選人名單及相關書面資料，送交提名小組進行面談及綜合評估。

時代力量也會要求縣市議員候選人簽下「共同公約」，其內容包括個人提出的政見，絕不違背時代力量黨章、基本主張及共同政見精神與內涵，當選後將積極推動競選期間政見及時代力量基本主張，如有違背，將依黨紀律相關規章處理。