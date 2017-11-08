吳敦義怨賴揆未聽一例一休修法意見 宣示不見蔡英文

2017-11-08 16:50

〔記者施曉光／台北報導〕上週與行政院長賴清德會面的國民黨主席吳敦義，當時還讚揚賴揆推動「一例一休」修法，讓勞資重建和諧、共創雙贏「非常用心」，但今日態度已經丕變。據國民黨發言人黃健豪、鍾沛君轉述指出，吳敦義下午在中常會上說明，行政院版草案與他上週當面提醒賴揆的「版本」不太一樣，賴揆沒把他的意見聽進去，吳敦義並當場鄭重宣示，在蔡政府的鬥爭手法沒有改變之前，他絕對不會與蔡英文總統見面，獲得全場掌聲回應。

據轉述，吳敦義特別在中常會指出，上週「吳賴會」後，他下鄉時在基層聽到很多不同的聲音，也已經一一了解，目前的定調就是民進黨仍一手操弄政治鬥爭，而且清算國民黨的黨產，黨內有人主張可以見賴清德，但不能見蔡英文，這些話他都已經聽進去了，隨即宣布上述不見蔡英文的立場。

吳敦義並特別強調，「吳賴會」他只是以前行政院長的身分見賴，提供賴意見，地點則特別選在卸任副總統辦公室，定調為前閣揆給現任閣揆一些意見。

據指出，吳敦義還特別強調，他關心高雄、中部等地方問題，而且主要提醒賴清德應對「一例一休」要有完善配套，促進勞資和諧、雙贏互利，但目前行政院的版本讓勞工感覺不太舒服，與上週他提醒賴揆的版本不太一樣，賴揆並沒有把他的意見聽進去。

吳敦義還說，「一例一休」問題一定要妥善處理，不能只有工商界贏、勞工輸，或勞工贏、工商界倒，一定是要讓勞資和諧，雙贏互利，雙方可以協調。