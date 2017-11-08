APEC雙部長會議兩岸零互動 陳美伶：沒空繞過去

2017-11-08 16:25

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）今在越南峴港繼續進行，上午召開第29屆年度部長會議（AMM），我方由國發會主委陳美伶與經濟部長沈榮津共同與會，中國則派出商務部副部長王受文參與會議。陳美伶在場上與王受文零互動，會後受訪時說明是因為位置安排較遠，沒有空繞過去；陳美伶在場邊與越南、泰國、菲律賓、美國、新加坡等會員體以及APEC秘書處執行長Dr. Alan Bollard互動。

APEC今天上午召開部長級年會，部長級年會一向在領袖峰會前召開，目的在於決定APEC政策方針，並向領袖提出報告及後續執行建議。我國由陳美伶與沈榮津共同率團出席會議。兩岸官員在APEC中的互動歷來皆是關注重點，去年利馬年會時，王受文主動跟前國發會主委陳添枝握手寒暄，今年中方再次由王受文出席，但至會議結束都沒有與我方官員有任何互動。

陳美伶受訪時說明指出，今天沒有什麼互動的機會，因為雙方位置排在對面，隔得遠，也沒有空繞過去，所以只是坐在對面、有看到對方而已。

陳美伶也在會中就包容性成長、氣候變遷、與農損處理等部分進行發言。陳美伶認為，大家對這些議題都相當有共識，與我國正推動的發展方向相當一致。國發會新聞稿亦指出，陳美伶在發言中說明我國發展APEC人力資本的貢獻，包括倡議「亞太技能建構聯盟」計畫，設立「亞太技能建構發展中心」國際職訓園區，致力於提升區域勞動力跨域技能提升，第一年已有印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南等派員參訓，也歡迎更多會員體的參與。

陳美伶也發言感謝美國發起「APEC婦女與經濟子基金」，並表示我國將與各國協力推動女性經濟平權與培力計畫；美國國務院政治事務次卿向農（Thomas A. Shannon）也在發言中特別感謝我方對於美、澳與我方共同成立的「APEC婦女與經濟子基金」之支持。

沈榮津則表示，面對當前全球及區域經濟的挑戰，我國主張各會員體應在互惠共贏、形塑共同未來的目標下，追求最大化的自由貿易。無論是雙邊或區域性多邊貿易談判，都應該予以鼓勵及擴大，不應該排除任何一個有意願參與的成員，我國也有高度意願與相關成員建立自由貿易關係，盼參與TPP、RCEP等區域經濟整合機制。

國發會新聞稿也指出，陳美伶在本年會議中也把握機會與各會員體交流互動，與越南、泰國、菲律賓、美國、新加坡等會員體以及APEC秘書處執行長Dr. Alan Bollard場邊會晤，加強我與亞太地區夥伴的聯繫與情誼。