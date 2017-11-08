沒公務車怎辦事？飛安會主委：出車就代表出事...

2017-11-08 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕立委林俊憲今在質詢飛安委員會主委黃煌煇時指出，飛安會連一輛公務車也沒有，先前發生復興航空2次墜機事故、凌天航空墜機事故時，飛安會調查官都須另外商借車輛，建議應爭取預算編列；不過黃煌煇卻回說，他不要爭取，因為出車就代表出事了，並稱可以跟別的單位借車。

綜合媒體報導，黃煌煇今天應邀到立法院交通委員會做業務報告並備詢，林俊憲在質詢時指出，空難發生地點不是在海邊就是山上，但飛安會調查委員會卻沒有自己的公務車，每次出動調查都須向別的單位借車或是坐計程車。林俊憲並指，政府不重視飛安會，飛安會自己也應該爭取，若連基本配備都沒有，好像只是掛名。

黃煌煇稱借車就好 立委批：不如裁撤

不過，黃煌煇回說，飛安會不會爭取公務車，因為需要用到車就代表出問題，且飛安會可向別的單位借車就好。

林俊憲質疑，如果用自己公務車代表會出事，乾脆將飛安會裁撤，飛機就不會掉下來。林也強調，「政府不重視飛安會，你們自己也不重視自己」，如果連一輛事故調查車輛都沒有，飛安會只是掛個名，不知飛安會存在的價值是什麼。

最後委員會通過林俊憲等立委提案，要求飛安會應配備專業車輛做為野外地區或淺水地區運輸工具，車輛上並配備無線電通訊、廣播裝備、照明設施等，並協同民航局研議相關可行機制，以快速抵達事故現場。