賴清德現身凱道 與原民討論傳統領域劃設争議

賴清德今天下午前往凱道聽取原民團體意見。（記者鍾麗華攝）

2017-11-08 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕原民團體因不滿原民會公布的《傳統領域畫設辦法》，在凱道紮營抗爭至今已達259天，行政院長賴清德今天下午前往凱道聽取原民團體意見，前原住民族電視台台長馬躍‧比吼則向賴清德解釋這項議題，並一同進行討論。

原民會於今年2月14日發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，全台約80萬公頃的公有原住民傳統領域，可循此辦法劃設，不過原民團體和時代力量立委高潞·以用都反對此做法，原因在於傳統領域排除私有土地，將使原住民族土地權利支離破碎。

而在今天下午，賴清德在行政院發言人徐國勇陪同之下，前往凱道聽取原民團體意見，並和高潞·以用、前原住民族電視台台長馬躍‧比吼共同討論，包括原民會和原民團體之間對於傳統領域的劃分及百分比有認知上的差異等議題。

賴清德認為，原民團體對於修法後條文的認知與原民會不同，馬躍‧比吼則質疑原民會將私有地排除在傳統領域之外，並表示：「若是住的地方（私有地）不屬於傳統領域，不會有這種劃法吧？我們的農田和山上的地也不是傳統領域的話，那我們在劃什麼？」

高潞·以用認為：「原住民接下來要推向原住民自治，但我們也要去檢討為何原住民行政官僚會把越弄越糟，在來就是說原住民的資源應該都是要給原住民，但是為何原住民的資源上卻是呈現不對等？」賴清德最後則說，若有辦法一起談或是大家一起聚會，就可以討論出一個比較好的結果。