「不容羞辱國民黨、國父」 南市議員杯葛文化局預算

議員王家貞（左）對孫文銅像落腳何處迄無計畫，向文化局長葉澤山（右）表達不滿。（記者蔡文居攝）

2017-11-08 15:55

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午審查文化局等單位預算，對於先前湯德章紀念公園的孫文銅像被拉倒，南市國民黨團書記長、市議員王家貞今天質疑文化局對未來要重建何處，完全沒有提出計畫，一再拖延，她強調國父銅像不容遭羞辱，隨即要求清點人數表達不滿，經2次休息，仍無結果，最後因出席人數不足，會議流會，預算明天再審。

今天下午會議一開始，在市議員蔡育輝發言後，王家貞第2位發言，她質疑，市府花了2000多萬元為台獨人士黃昭堂在七股蓋公園，孫文銅像卻只花50萬元修復，至今多年要設置何處仍沒落，國民黨團發文詢問，這麼久了，也沒明確給個答案。

她強調，「對我王家貞有所不敬、不禮貌，我不在意，但不能羞辱國民黨，不能差辱孫中華民國國父。」「孫中山銅像何時回來早見天日，在台南放在一個適當得體的地方，否則就沒完沒了。」

原豎立在湯德章公園（民生綠園）的孫文銅像，於2014年2月22日被蔡丁貴等獨派人士拉倒，銅像經修復後，暫存放在柳營科技園區。文化局長葉澤山先前對議員的質詢表示，文化局的思考，是如何為銅像找尋一個適當的處所。今天，葉澤山於事後表示，會審慎研議再向市議會報告。