7休1鬆綁多層把關 陽信銀董座：盼行政程序快一點

2017-11-08 15:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院確定「勞基法」修法方向，針對鬆綁7休1的部分，未來行業要開放7休1，須經中央主管事業機關同意、勞動部審核、地方政府備查三層把關。據轉述，民進黨中常委、陽信銀行董事長陳勝宏今於民進黨中常會中直言，希望三道關卡的行政程序能夠快一點。

民進黨發言人阮昭雄會後轉述，對於陳勝宏意見，行政院秘書長卓榮泰則在會中允諾，會與勞動部討論。民進黨主席、總統蔡英文則未對此發言。

據轉述，卓榮泰並在會中表示，政院版草案將於明（9日）行政院會通過，請立院黨團支持。