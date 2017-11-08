蔡總統：相信台美會密切穩健合作

2017-11-08 15:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文結束南太平洋的三邦交國訪問行程，民進黨今開中常會，邀請國安會副秘書長蔡明彥、外交部次長吳志中報告出訪成果。民進黨主席、蔡總統會中表示，這次出訪過境美國的夏威夷與關島，見到許多僑胞和老朋友，非常感謝美國在台協會與國務院的協助，相信今後台美雙方在各方面都會繼續密切、穩健的合作，一起為區域的和平穩定努力。

民進黨發言人阮昭雄會後轉述，蔡英文會中表示，太平洋島國友邦正面臨全球氣候變遷的挑戰，我們要實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的精神，為對抗全球氣候變遷盡一份心力。

蔡英文表示，台灣和馬紹爾、吐瓦魯、索羅門群島友邦的往來，有許多相同的文化和環境發展型態。台灣要善加利用我們的多元國力，用醫療實力、農業技術和教育資源，跟友邦有更緊密、更深入的交流往來。

蔡英文指出，這次出訪過境美國的夏威夷與關島，見到許多僑胞和老朋友，非常感謝美國在台協會與國務院的協助，相信今後台美雙方在各方面都會繼續密切、穩健的合作，一起為區域的和平穩定努力。

蔡英文表示，外交關係並非一蹴可幾，還得面對隨時變動的國際情勢。即使如此，我們的外交人員每天奔波、耕耘對外關係；我們優異的技術人才持續與他國的交流合作；我們的海洋文化和包容性，更是和他國接觸時的優勢。只要政府和人民團結一心，台灣的國際關係就能永續發展。

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