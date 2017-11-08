沒在怕！台北「總預算視覺化網路」上線

2017-11-08 15:10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲就財政問題砲轟地方各縣市政府，引起其他地方首長反彈後，台北市政府今天又公布「總預算視覺化網站」，將北市府明年的1746元總預算，從款、項、目都金額變化都舉列，還以即為25.68億碗鬍鬚張魯肉飯等趣味換算方式呈現，甚至將新北、台中、高雄、嘉義等縣市的預算也一併公告。

資訊局表示，為落實「開放政府、全民參與」執政理念，台北市2018年總預算視覺化網（http://budget.taipei）公開上線， 預算視覺化網站可以讓民眾瞭解2018年台北市的預算編製情形，並透過視覺化圖表方式讓民眾一目瞭然各機關的預算比例及增減幅度情形

資訊局說明，預算視覺化網站是結合市府及民間資訊社群力量，經過資料整理、程式撰寫、介接視覺化系統完成，讓總預算轉為開放資料再予以視覺化，最後將預算資料製成視覺化網站上網公開。台北市政府自2015年起領先全國與民間資訊社群協作，將公務預算資料開放並視覺化，讓市民朋友更加暸解本市預算編製情形及推動的市政重點。

資訊局進一步表示，預算視覺化網站具有回應機制功能，民眾可以在預算視覺化網站上即時留言，落實全民參與之目的。此外，今年度預算視覺化網站延續前幾年累積的成果，在北市府資料開放平台上釋出機器可讀格式的預算資料。歡迎上網查詢「107年度台北市地方總預算案」開放資料集：https://goo.gl/6UWZYj。