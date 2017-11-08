法會施弱敬老爆綁樁 國民黨：綠營也有人參與

祈福超薦大法會當天，除國民黨主席吳敦義（後排右三）、南投縣立委許淑華（後排右四），苗栗縣長徐耀昌（後排右二）、立委徐志榮妻子王慧珍（後排右一）、苗栗縣議長游忠鈿妻子張淑芬（後排左三）及前苗栗縣長劉政鴻（後排右五），都出席祈福法會。（圖由苗栗縣政府提供）

2017-11-08 15:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕財團法人嘎檔巴佛教基金會6日在苗栗縣立體育場，舉辦「供僧布施弱勢敬老祈福免費超薦大法會」，提供參與活動的弱勢與長輩1000元「敬奉金」。不只國民黨主席吳敦義出席，黨籍南投縣立委許淑華也動員4000人參加，引發南投綠營人士質疑藍營有假藉照顧弱勢之名，達到綁樁、固樁之嫌。

對此，國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，該活動在苗栗縣已是第3年舉辦，黨部對於宗教活動沒有動員，且當天活動會場，民進黨籍的卓蘭鎮民代表張春嬌，也號召16輛遊覽車的民眾參加。

縣府民政處長彭基山則說，嘎檔巴佛教基金會已連續3年，在苗栗縣舉辦「供僧布施弱勢敬老祈福免費超薦大法會」，活動都由基金會自行辦理，縣府僅提供行政協助。

「嘎檔八供日」活動執行長葉文琪說，他與基金會友好，得知基金會在全球各地都有辦理祈福超薦法會施弱敬老；因苗栗縣財政狀況不佳，他身為苗栗子弟，認為可以透過基金會協助照顧地方弱勢、長輩，因此積極牽成，於前年起在苗栗縣辦理，「嘎檔八供日」的施弱敬老，也不分藍綠黨籍，當天也有綠營人士參與。

當天祈福超薦大法會，除吳敦義、許淑華，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮妻子王慧珍、苗栗縣議長游忠鈿妻子張淑芬及前苗栗縣長劉政鴻夫婦，都出席祈福法會。法會對苗栗縣、南投縣弱勢民眾及老人布施，敬老濟貧1萬8千餘位，每人發放1千元救助金。

吳敦義於入場前，接受媒體訪問時說，法會不僅對苗栗縣民祈福，全台灣人民也會受到祈福大法會的庇佑，且「施弱敬老很有意義，所以我專程來」。