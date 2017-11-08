幻象2000仍無下落 空軍：持續搜救無72小時限制

空軍司令部副司令張哲平中將表示，將不分日夜持續搜救到人員平安獲救為止，沒有黃金72小時的限制。（記者林正堃攝）

2017-11-08 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕空軍新竹499聯隊上尉何子雨於昨（7日）晚6點9分進行夜間訓練科目，駕駛幻象2000單座戰機起飛，6點43分卻在彭佳嶼北方約60浬處突然失聯，國軍立即派遣軍機、艦艇與巡艇搜救，但至今（8）日上午人、機皆未尋獲。對此，空軍司令部副司令張哲平中將表示，將不分日夜持續搜救到人員平安獲救為止，沒有黃金72小時的限制。

據《中央社》報導，空軍今日上午召開記者會指出，目前已派遣S-70C、C-130、E-2K和P-3C型機，已及空勤總隊AS-365型直升機等17批17架次搜救，但目前尚未尋獲飛官與機體。張哲平表示，昨晚的搜救是將雷達光點消失的位置、氣候、海象列入考量，從中心點向外搜索，而總統蔡英文、國防部長馮世寬、參謀總長李喜明都相當關切此事，軍方會不捨晝夜持續營救，沒有黃金72小時的限制。

隨後媒體對軍方提問，未來是否有可能請求美、日或解放軍協助搜救，張哲平則表示目前還沒有向其他國家申請援助的需求。另外張哲平也指出，幻象戰機失聯共發生5次意外，有4位飛行員殉職，過去有些失事調查因事涉機密敏感沒有完整公布。而此次幻象戰機失聯後，空軍召集了行政院轄下的飛航安全委員會進行共同調查。從戰管錄音的通話程序來看情況正常，失聯原因仍有待調查。