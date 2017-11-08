訪越南小學及育幼院 宋鎮邁鼓勵兒童閱讀、倡女性價值

宋鎮邁主動抱起德山育幼院年齡最小的幼兒，展現親和力。（記者呂伊萱攝）

2017-11-08 14:40

〔特派記者呂伊萱／越南順化報導〕宋鎮邁以領袖配偶身份陪同亞太經合會（APEC）我方領袖代表宋楚瑜，正於越南參與APEC會議。宋鎮邁今上午前往越南順化，參訪富牌第一小學與德化育幼院；不僅攜帶書本與奶粉等禮物前往拜訪，過程中更展現十足親和力，受到熱烈歡迎。

宋鎮邁參訪越南順化德山育幼院。（記者呂伊萱攝）

宋鎮邁分享台灣故事及自身經驗，特別提倡女性在社會上的多元影響力，鼓勵小女孩找到自我志趣，「我們不只會做家務」，更為社會做出貢獻，與APEC倡議婦女價值相呼應。

宋鎮邁與順化富牌第一小學學生互動。（記者呂伊萱攝）

宋鎮邁今天上午從峴港出發，由警車一路開道，前往兩小時車程外、大雨滂沱的順化，參訪至善基金會慈善計畫中的富牌第一小學與德化育幼院。至善基金會是立足台灣的跨國社福機構，自1995年起於胡志明市推動服務，後擴大至越南中部，主要服務範圍除順化外，另包括廣治省、廣平省、河靜省、義安省等地。至善基金會順化工作站主任黃仲始、我駐越南代表石瑞琦夫人宋勇輝、順化勞動廳廳長河文俊（Hà Văn Tuấn）與順化外務廳副廳長阮氏垂妝（Nguyễn Thị Thùy Trang）等人今亦一同參與行程。

宋鎮邁參訪越南小學與育幼院，致贈書籍。（記者呂伊萱攝）

為了呼應至善基金會正推廣的閱讀計畫，宋鎮邁此次為兩個參訪點準備的主要禮品是越南文版的幾米繪本，與一本介紹20名越南女性創業家的書籍。宋鎮邁鼓勵兒童從閱讀開始認識世界不同面向的美好，這套來自台灣的繪本描繪出許多魔幻情景，希望讓小朋友對世界產生更多想像，而關於越南女性創業家的書籍，則是希望讓小朋友們有所啟發，「女生不是只會處理家務」，也能發揮多元影響力，對社會做出貢獻。

宋鎮邁送出多套台灣插畫家幾米的越南文版繪本。（記者呂伊萱攝）

宋鎮邁也說，她小時候並不擅長唸書，後來找到興趣，現在從事景觀建築設計工作，她鼓勵小朋友，人生不由成就制定，而是找到熱情所在、對自己的信念，並對社會做出貢獻。

宋鎮邁在小學與育幼院都受到小朋友們的熱烈歡迎。與學生們互動時，宋鎮邁與學生互相教導對方越南文與中文的數字表達方法，過程中一名學生好奇地問起她的年齡，後來才說「因為她太漂亮了，想知道幾歲」。宋鎮邁在育幼院也受到熱烈歡迎，宋親和力十足，以母親架勢主動抱起嬰兒，也和兒童們拉手搭肩，要離開時兒童們一路跟隨、還主動唱起歌，顯得相當喜愛宋鎮邁。宋鎮邁後來和媒體分享說，在育幼院時回憶起媽媽對她的教導，就算現在母親不在了，也還是一直和她在一起，說著說著也比了自己的心口，表示對母親的懷念。另，APEC主辦方原先安排領袖配偶參訪世界遺產會安古城，但由於連日大雨，行程可能受阻，宋鎮邁對此說，希望能夠前往，但還是看大會安排。