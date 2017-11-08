面對棄守農地質疑 陳金德：堅持農地農用

面對棄守農地質疑，陳金德表示，堅持農地農用。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-11-08 13:36

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德昨天宣布研議「退還105年度違規農地加倍課徵房屋稅」，引起外界質疑政治考量、棄守農地、政策反覆，陳金德今天重申，堅持農地農用政策不變，會依法查察違規使用之農地，政府引用法源錯誤就要勇於自省並修正。

「要用對的方法，執行對的政策」，陳金德表示，當行政機關的處分，有增加人民負擔或引用法源錯誤時，應當要勇於自省，並盡快修正原處分，這不僅是憲法對人民的保障，也是行政機關應有的承擔。

陳金德指出，既然要執行的是對的政策，那就要用對的方式，縣府對農地農用的堅持是一貫的，只是在不同階段採用不同作法，從前縣長林聰賢展現魄力著手處理、前代理縣長吳澤成導正行政程序，到現在回歸正軌，我們都致力於要用更完備、更公平、更明確的行政手段，來實踐宜蘭共同的價值，這點是無庸置疑的。

縣府強調，土地違規部分應由區域計畫法及都市計畫法規範，縣府不僅會加強查察，也不排除會連續開罰，而房舍若有違規使用或重大違章，就是限期改善或逕行拆除，陳金德縣長已經責成秘書長余聯興成立專案小組，針對現存違規使用及違規農舍，訂定落實管制的執行計畫。

另外學界、農團或民眾質疑此舉是政治考量、棄守農地或政策反覆。陳金德表示，縣府在執行影響民眾權益的重大政策，唯一考量點只有「要用對的方法執行對的政策」，就職當天就已經向鄉親及同仁宣示「站在人民立場思考」、「依法行政」的原則，農地被任意開發是全國性的議題，宜蘭縣能勇敢地開出第一槍，除了是實踐宜蘭價值之外，也是承擔與魄力的表現，經由前代理縣長吳澤成的導正，到現在的修正，都是在回歸法治的精神。

陳金德縣長最後重申，堅持農地農用政策不變，會依法查察違規使用之農地，強化農地農用管理工作，縣府追求理想價值，同時也會堅持依法行政，並謹守法律權限、保障人民權利義務，縣府歡迎這樣的鞭策與監督，也呼籲縣民珍惜農地，落實農地農用，不要任意違規使用。