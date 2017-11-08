官員說明講太久 基隆藍綠議員險上演全武行

基隆市社會處長吳挺鋒今天在基隆市議會大會報告時，說明長照政策太詳盡，講了快半小時，引發民進黨市議員張錦煌（中）、國民黨市議員韓良圻（右戴眼鏡者）間口角，險些上演全武行。（記者林欣漢攝）

2017-11-08 13:39

［記者林欣漢／基隆報導］長照2.0到底是什麼？基隆市社會處長吳挺鋒今天在基隆市議會大會報告時，說明長照政策太詳盡，講了快半小時，國民黨市議員韓良圻說，官員說明佔據太多時間，希望官員尊重，坐在後方的民進黨市議員張錦煌要韓良圻「不想聽就出去」，引起韓良圻大怒，反駁「憑什麼要我出去」，兩人差點展開肉搏戰，所幸及時被其他議員拉開，險些上演全武行。

張錦煌說，長照2.0不止是老人家、也是很多年輕市民關心的議題，尤其是有長輩需要照顧的家庭，他認為應該讓社會處詳細說明政策，韓良圻卻反嗆他「不認真」，令人生氣，雙方才會爆發口角衝突。對於因此打斷議事，張錦煌也隨後公開表達歉意。

韓良圻說，吳挺鋒說明長照政策太久，議事主持人、議長宋瑋莉也提醒他接下去還有很多報告案要討論，擇重點答覆即可，不能因為下面有議員說「可以、可以」就繼續講，議長裁奪就沒有用了，所以，他認為為了維持議會應有尊嚴，偏向支持議長，也請官員尊重。