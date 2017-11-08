遭指幫喬慶富獵雷艦 劉世芳：絕對沒有

民進黨立委劉世芳表示，自己並非幫慶富護航，而是捍衛台灣國家安全。（記者彭琬馨攝）

2017-11-08 13:18

〔記者彭琬馨／台北報導〕週刊報導，慶富董事長陳慶男曾利用自己在淡江校友會的政治人脈，協助「喬」獵雷艦採購案的資金聯貸，包含民進黨立委劉世芳、邱志偉都被點名曾經介入。劉世芳上午受訪時強調，自己絕對沒有幫忙，她認為慶富案當然可以解約，但解約後的處理如果只是踢皮球，就是「浪費民脂民膏」，因此要求海軍應在兩個月內提出研析方案。

慶富獵雷艦案風波越演越烈，有媒體報導，除遭時代力量立委黃國昌點名的財政部長李述德，曾協助慶富董事長陳慶男籌措龐大的獵雷艦聯貸金額，同樣身為淡江校友的民進黨立委劉世芳、邱志偉，也曾在立法院提案、召開協調會，要求國防部不應輕易放棄獵雷艦產權，遭外界質疑是否在幫慶富解套。

劉世芳上午受訪時強調，慶富案當然可以解約，但解約之後，海軍若沒有思考獵雷艦相關建案過程是否影響國防戰力，就只會浪費已經花費的錢，難道「就讓這些錢丟到海水裡去了嗎」？

劉世芳隨後也發表新聞稿，駁斥週刊報導內容，強調自己主張應立即與慶富解約，隨後討論獵雷艦的產權歸屬；劉世芳認為，若海軍可以輕言放棄獵雷艦的產權，並同意獵雷艦案對國家海疆防衛不具必要性，那「當初建案的評估基礎何在」？時間、精力的投入都是人民納稅的血汗錢。

劉世芳強調，自己不是挺慶富，而是「挺獵雷艦」、「挺台灣的國家安全」，才會透過提案，盼能提醒國防部思考如何透過法律手段或引入外交商議等途徑，確保國家最大權益。