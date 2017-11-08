幻象戰機曾傳多次意外 空軍副司令：不考慮封存或汰除

空軍副司令張哲平強調，空軍不會考慮幻象機隊封存或汰除的問題。圖為幻象2000戰機。（資料照，記者游太郎攝）

2017-11-08 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕由上尉何子雨所駕駛、機號2040的幻象2000戰機，昨晚執行夜航任務時在基隆北北東90浬外海失聯，至今仍未尋獲，至於會不會「封存」或「汰除」幻象機隊？空軍副司令張哲平強調，空軍不會考慮幻象機隊封存或汰除的問題。

根據《聯合報》報導，幻象2000戰機來台服役近20年，扣除昨日事故，之前曾發生4起全機毀損事故，分別發生於於1999年10月、1999年12月、2001年11月、2013年5月，總共造成3名飛官殉職。另外，編號2057的幻象戰機在2002年疑遭鳥擊起火，所幸飛官及時逃生，戰機亦順利修復。張哲平強調，幻象戰機目前每月平均飛行時數在15小時以上，夜航每月須有2架次，後勤體系沒有問題，空軍也不會考慮幻象機隊封存或汰除的問題。

空軍司令後勤處長林國元則指出，幻象戰機來台近20年，部分零附件確實會隨物價指數進行調整，但我軍與法軍訂定價格驗證制度，法軍會替我方幻象機隊爭取後勤補保價錢合理化，透過兩軍年度互訪接觸，將幻象機隊補保需求的價格訂在合理範圍，長期來看，幻象機隊的後勤體系維持並沒有問題。張哲平也強調，空軍對飛行員人員安全的維護，不會考慮預算。