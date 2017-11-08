槓上蔡壁如？簡余晏：沒槓上 盼給公道才會表達激動

觀傳局長簡余晏今受訪表示，當時表達較激動，是希望長官給觀傳局公道，隨後也獲理解，並無槓上或炮轟。（記者周彥妤攝）

2017-11-08 12:22

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府昨舉行市政會議，會中傳出市長室主任蔡壁如點名觀光傳播局，上月30日舉辦的「透視內幕：台北世大運」紀錄片活動，流程安排不當，讓較晚抵達的市長柯文哲迎接行政院長賴清德，觀傳局長簡余晏槓上蔡，駁斥資料引用錯誤。簡余晏今受訪表示，當時表達較激動，是希望長官給觀傳局公道，隨後也獲理解，並無槓上或炮轟。

簡余晏今出席活動受訪表示，市政會議上，11樓的長官有誤解，有2、3樣引用的數字不對，被檢討市長比賴院長晚到，還要讓他接，這個訊息絕對錯誤，基於觀傳局名聲，以及為同仁說出該講的話，因而現場提出更正，希望長官給公道，表達才較激動，但過程理性解釋，沒有槓上或炮轟，長官也充分理解。

簡余晏強調，觀傳局與國家地理頻道舉辦的世大運紀錄片活動，事前縝密規劃，活動當天氣氛良好，自己也在現場緊盯流程，市長依照他的個性還提早到，當時也沒有任何不悅，幾乎零瑕疵，因此很訝異會議上遭檢討，對於被指與媒體事務組溝通有問題，一樣深感意外。

簡余晏說，自己作為機關首長，局內一、兩百名員工，3年來全力打拼，大小活動盡心盡力，不敢說百分百完美，但就這項活動而言，同仁做得非常好，應給口頭嘉勉。