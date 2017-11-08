跨派系綠委挺陳歐珀 宜蘭縣長初選成新系與非新系之爭

民進黨立委陳歐珀邀集黨內立委成立國會顧問團，並以點睛達摩儀式表達堅定參選宜蘭縣長立場。（記者廖振輝攝）

2017-11-08 12:19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕有意角逐民進黨宜蘭縣長黨內初選的民進黨立委陳歐珀今天邀請十多名黨內各派系立委站台，成立「國會顧問團」。陳歐珀表示，他有「勝選」的把握，到目前為止民調的結果，他都維持穩定的領先。被問到可能成為強勁對手的宜蘭代理縣長陳金德，陳歐珀則說，「不該讓宜蘭有分裂的藉口，兩人目前在黨內競爭，但是對外絕對會合作。

陳歐珀在立法院召開記者會，提出「活力宜蘭、進步新政」的目標，邀請十多名黨內跨派系立委站台，成立「國會顧問團」，希望各種專業的立委，能成為宜蘭新政的顧問。出席力挺的立委以正國會（游系）為主，也有不少謝系、海派、親英派的立委現身，不過未見新潮流系，包括高志鵬、莊瑞雄、鄭寶清、吳琪銘、蘇震清、黃秀芳、施義芳、姚文智、邱泰源、羅致政、蔡適應等人，未到場的民進黨立法院黨團總召柯建銘則是送上「必勝達摩」。

新系的陳金德目前為宜蘭縣代理縣長，黨內認為新系將部局陳金德回鍋，同時，與陳金德同屬民進黨新潮流系、曾表態爭取縣長提名的宜蘭市長江聰淵日前也表示「陳金德若參選他就會禮讓」，也讓原本就甚囂塵上的傳聞更白熱化。黨內人士分析，從今天出席的立委派系屬性，也不難看出這場宜蘭縣長的黨內競爭，將演變為新系與非新系之爭。

被問到陳金德來勢洶洶，陳歐珀說，不該讓宜蘭有分裂的藉口，目前的狀況是他與陳金德黨內有競爭，但是黨外絕對是合作，目前宜蘭縣政府推出的政策，只要是對的，他絕對都支持，他自己也會在國會做必要的支持，期盼大家一起爭取宜蘭的政策。

陳歐珀指出，他有勝選的把握，更要感謝同仁的相挺，替宜蘭爭取新政，到目前為止民調的結果，他都維持穩定的領先，不管哪個宜蘭人出來參選，都要為宜蘭努力。

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