一例一休再修法 國民黨團轟：勞權倒退30年

對於行政院拍板的一例一休再度修法方向，國民黨立法院黨團批評讓勞權倒退。（記者鄭鴻達攝）

2017-11-08 11:42

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院拍板一例一休再修法方向。黨團書記長林為洲痛批修法五大方向傾向資方，執政黨應先為之前強行、限時通過一例一休道歉；黨團副書記長蔣萬安則痛批，政院版本完全是「修惡」，讓勞權倒退30年。

針對行政院日前「拍板」之一例一休修法方向，包括放寬七休一、提高加班時數上限等，立法院國民黨團書記長林為洲、副書記長蔣萬安、立委陳宜民，召開「鬆綁七休一 二度詐騙勞工」記者會表達意見。

林為洲說，政院版五大方向全都傾向資方，沒一個對勞工是正面的，對民眾權利有負面影響的，應由法律明定，而非交由行政機關無限擴大，如此是閹割立法權。林為洲要求，一例一休當初限時強行通過，執政黨應先為此道歉。

蔣萬安指出，放寬七休一長期會讓勞工身心俱疲，此方向完全是修惡，讓勞權倒退30年，勞動部至今未盤點出哪些行業屬特殊、例外，僅說各界有聲音就要全面開放，蔡總統競選政見為週休二日、縮短年總工時，如今背道而馳。

蔣萬安強調，我國工會普及率僅6%，不開勞資會議也無罰則，放寬加班時限、縮短輪班間隔都丟給上述兩者，後來再說要加強行政監督，簡直是自打臉，而行政院發言人徐國勇說勞工會會想積假，其實用特休就可以處理。

陳宜民指出，台灣的工時與OECD各國比較，是全世界第六高，但薪水卻不如第一高的新加坡、第四高的韓國，等於是既低薪又長工時，讓勞動人口外移、少子化及低薪惡性循環。。

他建議，對於特休假遞延，應增加惡老闆條款，避免完修前遭解僱；加班費換算，建議前兩小時為1.5倍，後兩小時2倍；對於休息日加班費，除應核實計算，也建議直接改為2倍計算，並開放能換補休。