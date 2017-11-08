接力禁食16天 人民作主促修公投法

為訴求「公投法」補正，由前民進黨主席林義雄領導的民團「人民作主」今起至本月23日共16天，於民進黨中央黨部二度展開「24小時接力禁食」，要求民進黨敦促其立法院黨團儘速通過「公投法」修正案，落實直接民權。（記者叢昌瑾攝）

2017-11-08 11:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕為訴求「公投法」補正，由前民進黨主席林義雄領導的民團「人民作主」今起至本月23日共16天，於民進黨中央黨部二度展開「24小時接力禁食」，要求民進黨敦促其立法院黨團儘速通過「公投法」修正案，落實直接民權。

人民作主聲明，公民投票是直接民權的體現，但2003年國、親兩黨主導的立法院所通過的「公民投票法」，卻是背離民主精神的「鳥籠公投法」，不合理的門檻導致14年來沒有一件公投案得以通過。

聲明指出，「民主」曾經是民進黨創黨的核心價值，2016年民進黨完全執政之後，以為補正公投法應該可以很快完成，但一年多來，民進黨所主導的立院卻任由公投法修正案冷凍，至今未能完成修法，立法院對於此一具有高度社會共識的訴求，無積極作為。

聲明表示，面對與日俱增的中國壓力及日益動盪的國際局勢，台灣內部若持續對立內耗，無異是將弱點暴露於強敵砲口之下，透過公投的民主機制凝聚共識，在困境中創造生機是當務之急，因此展開接力禁食行動。