高市府啟動公民參與區政計畫 今午在前鎮辦說明會

高市府以前鎮區作為公民參與區政建設計畫示範區（記者王榮祥攝）

2017-11-08 11:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕為讓區政建設更貼近市民生活需求，高雄市政府以前鎮區為試辦單位，推動「公民參與區政建設計畫」，將透過前鎮區民提案，再由全區投票選出5項優勝方案，交由市府規劃執行，實踐公民參與精神，今日下午兩點將舉辦說明會。

市府研考會主委劉進興表示，今年公民參與計畫以前鎮區為試辦區，並將前鎮區5大區域劃分為南、北兩部分，自11月17日起各辦理3場次工作坊，透過專業講師帶領與分組討論，協助民眾提出可行方案，最後經由全區公開投票，選出每區域最高得票方案，交由市府納入規劃執行。

前鎮區長王昌文指出，只要年滿16歲，關心前鎮區在地公共事務的市民朋友，皆可免費報名參加，除鼓勵民眾踴躍報名，學習公民參與操作機制，也希望可提出改善社區家園的創意方案。

高市研考會與前鎮區公所，今（8）日下午2時將於前鎮區公所4樓會議室（高雄市前鎮區康定路151號4樓）辦理說明會，邀集在地里長及社區發展協會代表出席，說明計畫流程。

有興趣市民朋友可至中山大學公共事務管理研究所網站瞭解報名資訊與下載課程簡章，也可透過「高雄的事、你我的事」Facebook粉絲團，瞭解活動最新資訊。