失蹤幻象機最後資訊：高度5200英呎

2017-11-08 11:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍四九九聯隊上尉飛官何子雨昨晚駕駛一架幻象2000戰機，其雷達光點卻在昨晚6點43分消失。對此，空軍稍早說，軍方最後一次接收到何子雨駕駛戰機的訊號，飛行高度約5200英呎（約1585公尺）、航速300海哩（約時速556公里），航向為350（為正北略偏西）。雖空軍仍在調查事故，但就此飛行高度，並不尋常。

失蹤幻象機飛行高度，不尋常

空軍副司令張哲平稍早召開記者會表示，何子雨飛行技術屬名列前茅，何在昨日以前，最後一次實施夜航訓練的時間，為今年11月1日。以目前幻象2000戰機飛官受訓標準，每月至少要飛15小時，並實施二架次夜航訓練。

不過，何子雨曾在103年5月2日起，因為身體因素停飛一段時間，直到今年1月18日才復飛，但空軍司令部督察長室飛安組長林德旺表示，復飛依照程序，經過航醫檢視身體狀況才得以執行，且何可以單獨駕駛戰機飛行，並沒有問題。

此外，網路、媒體昨晚一度傳出，何子雨的裝備有發出求救訊號，但張哲平今日表示，根據現行裝備，雖人員跳傘都會發出訊號，卻不具備自動定位功能，但目前並沒有搜獲相關訊號。相關搜救仍日以繼夜進行中，將定期發佈消息更新事件進度。

國防部稍早也表示，國防部長馮世寬對空軍勤嚴精訓，以及近期「天龍操演」圓滿達成聯戰任務，特表嘉許外，對何子雨上尉駕機失聯深感遺憾與不捨，已令出動海、空兵力以及協請海巡署、空勤總隊共同全力搜尋。亦期我全國同胞給予空軍加油打氣，賡續捍衛領空、衛我國防。