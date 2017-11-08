南投藍營被爆動員參加法會 與會者領千元「敬奉金」

「供僧布施弱勢敬老祈福免費超薦大法會」活動，南投縣藍營動員約4千人參加，場面十分熱鬧。（記者謝介裕翻攝）

2017-11-08 11:07

〔記者謝介裕／南投報導〕財團法人嘎檔巴佛教基金會在11月6日（農曆9月18日），藏傳佛教「嘎檔八供日」當天，在苗栗縣立體育場舉辦「供僧布施弱勢敬老祈福免費超薦大法會」，國民黨南投縣黨部及立委許淑華也動員約4000人、100輛遊覽車參加，加上與會人員還可領到1000元「敬奉金」，令綠營人士強烈質疑藍營有假藉照顧弱勢之名，達到綁樁、固樁之嫌。

民進黨質疑選舉花招藉此綁樁

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷指出，活動當天，便有許多民眾打電話向黨部陳情，並質疑這可能又是藍營選舉的花招、手段，否則國民黨主席吳敦義出席的活動，為何與會民眾還可領到1000元？又所謂的弱勢標準是什麼？且過去國民黨予人「不『賄』選就不『會』選」的負面印象，所以才令人擔憂是否又要用金錢攻勢籠絡民心。

國民黨部駁斥：強調照顧弱勢

國民黨南投縣黨部主委洪榮章駁斥表示，國民黨目前雖是在野，但關懷弱勢仍不遺餘力，5年來，挹注在南投縣內未被列入中低收入戶的邊緣戶經費便達800多萬元，此次活動，因嘎檔巴佛教基金會與許淑華交情甚篤，且理念相符，才全力協助動員，讓縣內弱勢民眾也可受益。

反觀，民進黨是中央執政黨，資源也應該更多，假使不願幫助弱勢，也希望不要將其他政黨人士的善心義舉，都牽扯到選舉，如此只會讓選民反感！

此次「供僧布施弱勢敬老祈福免費超薦大法會」，國民黨主席吳敦義夫婦也到場，南投縣議員陳淑惠也帶隊參加，並強調，基金會對發放「敬奉金」的資格審查，十分嚴謹，除了符合65歲以上長輩、身障對象以外，清寒、社會邊緣戶則須公所或村里長出具證明，絕無藍綠、黨派之分。