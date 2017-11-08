工商團體批7休1等於沒放寬 林淑芬神回4個字

對於工商團體不滿7休1鬆綁，民進黨立委林淑芬痛批資方：「得寸進丈」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-08 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕行政院雖然拍板鬆綁「七休一」，但申請行業仍要經過中央目的事業主管機關「同意」、勞動部「審核」、地方政府「備查」等層層關卡，令資方不滿，認為根本沒放寬，對此，民進黨立委林淑芬痛批資方：「得寸進丈」。

行政院長賴清德拍板「一例一休」修法版本，但須經過三層把關才能鬆綁七休一，工商團體質疑若行政程序過於冗長、把關過於嚴格且無彈性，層層「把」關恐變成層層「卡」關，工總秘書長蔡練生也怒指：「如果要開放，就不要只是做半套」。

商總也指出，過去一年為了鬆綁七休一，商總申請了30個行業，只批准5個，現在還是需要主管機關同意，有放寬等於沒放寬；商總理事長賴正鎰也說，這次的勞基法修訂，「不管七休一或是加班工時，還是跟我們的版本有落差。」金融總會也聲明，一例一休修法，讓勞資雙方更有彈性，也不是剝削勞工，不解為什麼勞方要反對？修法讓各行各業有空間去因應各種狀況，因此正面看待。

對此，民進黨立法委員林淑芬在臉書痛批工商團體，這不是得寸進尺，是「得寸進丈」，並標記了工總跟商總；另外在日前的勞基法修法過程中，林淑芬也抨擊勞動部：「資方所謂的彈性是5毛，勞動部卻是全面放寬。」持反對立場，但賴揆盼她能以同一個執政團隊之立場為念。