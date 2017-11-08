宜蘭違規農舍擬退稅4500萬 林聰賢：要問宜蘭府會

立院經濟委員會續審農委會預算，林聰賢被問到宜蘭縣府將退還去年加價課徵的房屋稅。（記者吳欣恬攝）

2017-11-08 10:36

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會主委林聰賢去年擔任宜蘭縣縣長任內，對未作農業使用的房屋加價課徵房屋稅，新上任的代理縣長陳金德認為加價不適法，研議退稅4500多萬元，並加計利息退還。林聰賢今天回應，沒有什麼打不打臉，他和陳代理縣長都是要落實農地農用，採取方法不同，尊重地方首長的權責。

立院經濟委員會續審農委會預算，林聰賢被問及此事，他說，當時認為這些違規違法使用的農舍不能農地農用免稅，是針對落實農地農用得政策目標，第2個為了公平原則，很多人都是規規矩矩的是在10%來蓋農舍，有些人超過了甚至在做營業。為符合公平正義的原則，所以當時採取加價的措施。

對於要退4500萬元給農民的部分，林聰賢說這就要問宜蘭縣府和縣議會。他指出，當時要加收的對象是已經變違規餐廳或違規賣場，這不是農地農用可以合法適用免稅的，所以要加價，當時是基於這個目標。現在要退的目標有沒有包含這些，就要請教宜蘭縣府。

他也指出，去年宜蘭縣民眾接到稅單後，有很多疑慮，當時縣府也主動跟民眾致歉，稅務機關和地政機關沒有把細節做好。現在陳代理縣長為了要把程序做得更完備所以先取消，予以尊重。農委會現在也有一個整個違規農地使用的資訊平台已經上架，會繼續指導地方政府落實農地農用的管理。

林聰賢澄清，「沒有什麼打不打臉，推翻我什麼原來的政策，我們都是要落實農地農用，個人採取的方法不一樣，我們都尊重地方首長的權責。」

對於去年宜蘭縣府加收地價稅是否有行政疏失，林聰賢也坦言，對於原來要徵收目標是誰，地政跟稅捐機關沒做得很完整，所以去年很多縣民收到稅單，不明究理被加稅了。所以去年議會結束後就撤換兩個主管，就是這個原因。

林聰賢說，前代理縣長吳澤成5月就先處理房屋稅，這是在去年就作了政策決定，5月和11月必須分別把誤徵對象回復，但執行細節跟內容必須詢問宜蘭縣政府。

林聰賢強調，政府給予農地農用免稅，有制度設計的價值觀，但因為執行面有各種樣態，當時宜蘭縣作了全國最高標準，引起反彈是一定，但必須誠實面對現場問題，看有沒有落實管理。現在在相關政策要求下，農舍興建已經回到常態，數據上沒像過去的數量，大家也對農地農用的政策比較清楚了。