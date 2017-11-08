全力搜救何子雨 空軍︰幻象戰機全數停止執行任務

空軍司令部四九九聯隊上尉飛官何子雨駕駛幻象2000戰機，卻在昨日晚間6點43分，在基隆彭佳嶼北方60海哩海域失聯，目前國軍海、空軍正全力搶救中。圖為幻象戰機。 （資料照，記者游太郎攝）

2017-11-08 10:15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍司令部四九九聯隊上尉飛官何子雨駕駛幻象2000戰機，卻在昨日晚間6點43分，在基隆彭佳嶼北方60海哩海域失聯，目前國軍海、空軍正全力搶救中。不過，截至今日上午10點為止，尚未尋獲何子雨，與其駕駛的編號2040幻象戰機。空軍副司令張哲平稍早在記者會也說，幻象戰機全數停止執行任務，交由其他機種執行。

空軍稍早表示，何子雨在昨日晚間6點09分自新竹基地起飛，空軍在事故發生後，在昨晚7點05分派遣S-70C直升機馳援現場，另派遣屏東基地的P-3C反潛機、E-2K預警機、C-130運輸機，以及空勤總隊AS-365直升機趕往現場，共17架次。

海軍搜救兵力部分，則有基隆級驅逐艦、濟陽級、成功級巡防艦、錦江級巡邏艦共7艘，海巡署則有3艘艦艇馳援現場。

空軍表示，除請國搜中心協調海巡署、漁業署及岸際電台持續搜救，今日將繼續派遣空中和海上兵力日以繼夜搜救。空軍副司令張哲平稍早在記者會也說，幻象戰機全數停止執行任務，交由其他機種執行。

此外，有媒體問有無降低飛行高度投向中國的可能？張哲平說，昨晚訊練屬例行訓練，也非單獨飛行，而是編隊訓練，因此不太可能有如此狀況。