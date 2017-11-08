內政部長葉俊榮強調，捕蜂捉蛇業務持續朝回歸農業專業的方向轉型。（記者鄭鴻達攝）

2017-11-08 09:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於長期造成消防人員額外負擔的捕蜂捉蛇業務，內政部長葉俊榮受訪指出，方向上一直都是朝回歸農政專業，只是在銜接過程中由消防人員協助轉型，並確保服務沒被打折，時程方面，則希望兩年內達成。

捕蜂捉蛇業務長年來權責不清，長年都是由消防員代為協助處理，但由於業務非消防專業，且欠缺適當經費、裝備、訓練及人力，不但造成消防人員業務量更為沉重，更時傳消防員因捕蜂捉蛇安全受到威脅。

葉俊榮在今席立法院內政委員會前受訪指出，在捕蜂捉蛇業務上，一直都是盡量朝向回歸農業專業團隊接手的方向，只是轉型過程中有銜接的介面，由消防員盡量協助、促成轉型順利，在各縣市也是容許有彈性做法。

媒體問行政院長賴清德曾表示希望消防員協助此業務，此方向是否違背賴的期許。葉俊榮說，賴院長方向也是這樣，在過程中很感謝消防同人的幫忙，是要確保轉換過程中，民眾的服務沒被打折。

至於轉換時程，葉俊榮表示希望在兩年內達成；而民眾遭遇此狀況該打119或1999通報，葉俊榮表示要看各地系統。

捕蜂捉蛇 葉俊榮：盼2年內回歸專業。（資料照，記者邱奕統攝）