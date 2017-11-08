紐約時報評兩岸軍力 指台灣遠遠落後中國

我國海軍海獅號潛艦是全球最老服役潛艦。（資料照，記者張忠義攝）

2017-11-08 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕評比台海兩岸軍力，台灣軍事被指是「遠遠落後」，正在服役中的4艘潛艇，有2艘「該進博物館」、今年夏天花14億美元向美方採購軍備，卻「缺乏能給台灣帶來真正優勢的重要系統」。

《紐約時報中文網》報導，台灣海軍服役中的潛艇，「海豹號」（Hai Pao）是服役將80歲的「老古董」，「海獅號」（Hai Shih）服役時間還要多一年，兩艘潛艇都無法發射魚雷，不過仍有布雷能力；國防部長馮世寬直言兩艘潛艇都「應該進博物館了」。

據報導，國際上可能賣武器給台灣的國家，都不願惹怒中國，而使得台灣軍購困難，武裝部隊遠遠落後，募兵困難，長期以來依靠美國進行防衛。

台灣海峽一度是亞洲形勢最緊張的衝突觸發點，有把美國拖入與中國發生戰爭的可能。而川普上台後的政策不確定性，更增添不安感，今夏，川普政府批准了價值14億美元的對台最新軍售，包括導彈、雷達設備和其他軍事裝備，但是缺乏能給台灣帶來真正優勢的重要系統。

五角大廈近期一份對台海兩岸軍隊報告分析，中國遠遠超過台灣，如中國擁面作戰部隊80萬人，台灣只有13萬人；中國去年的軍費預算是1440億美元，而台灣的預算只有100億美元，中國擁有59艘攻擊型潛艇，其中5艘是核動力潛艇；中國已經研發可從移動裝置上發射的彈道導彈，雖然未經實戰檢驗，但它可以威脅到美國的航空母艦；間接影響台灣。

面對如此劣勢，蔡英文總統承諾撥出更多資金購買更大型的武器，也將推出了擴大島內本土國防工業的計劃，甚至建立台灣自己的柴油動力潛艇艦隊；馮世寬也宣布台灣將努力開發自己的隱形戰鬥機，以對抗中國的隱形戰機。

從數量比，台灣比不上中國，但這並不意味著它毫無抵抗力。受訪的軍官宣誓「若有任何武力要侵犯我國，我們絕對不會坐以待斃」，「一定會讓敵國付出該有的代價。」