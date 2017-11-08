獵雷艦案反告黃國昌誹謗 他26字轟爆簡太郎！

時代力量立委黃國昌（左），6日在同黨立委徐永明（右）陪同下，前往台北地檢署，告發前行政院秘書長簡太郎「違法濫權」。（資料照，記者錢利忠攝）

2017-11-08 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕獵雷艦案風暴愈演愈烈，時代力量立委黃國昌，6日親赴台北地檢署，告發時任行政院秘書長簡太郎「違法濫權」，簡則委託律師反告黃誹謗、誣告。對此，同黨立委徐永明嗆聲，簡「有膽開密室喬聯貸就敢做敢當，按鈴反告模糊焦點這才叫誣賴」。

臉書粉專「徐永明」昨表示，「敬告簡太郎，有膽開『沒有紀錄』的密室會議」，並藉職權召集公股行庫，「替財務有問題的慶富公司喬聯貸」，就要「敢做敢當」。徐質疑，簡按鈴反告，「只是想模糊焦點」，那叫「誣賴」。

徐永明解釋，一間承攬政府標案，卻因財務不佳，找不到銀行貸款的公司，「經行政院秘書長開秘密會議」後，促使「不願意貸款的公股銀行」，「違背原先決策」，轉而參貸「這大有問題的案子」。徐撂重話，簡太郎的行為，「不是違法濫權那什麼是違法濫權？」徐指出，簡不認將政院搞成「喬家大院」，只好上法院，讓全民一同檢視。

不過，對於黃國昌的指控，簡太郎昨回應，「士可忍，孰不可忍也！」一切依法行政，要黃勿「無中生有、無的放矢」。