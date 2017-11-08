幻象戰機失聯 飛官妻娘家大門深鎖

2017-11-08 00:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕新竹基地一架一架幻象2000戰機於7日晚間7點18分進行夜訓時，飛機失聯於基隆港北方91浬處，飛官的張姓妻子娘家在基隆中山一路，7日晚間透天的4層樓都大門深鎖，無人應門。

周邊鄰居向上門的記者說，不知道張家女婿開幻象戰機，對於發生意外相當錯愕。張女娘家的當地里長張金發表示，他與張女的爸爸熟識，當時還拿到張女的喜餅，只是不曉得新郎是開幻象戰機的飛官，他晚間有跟飛行員的岳父通電話，表達關心，但是情況仍不明。

  • 一架幻象戰機7日晚間進行夜航訓練，於基隆港北方91浬處失聯，飛行員妻子娘家位於基隆市中山一路，晚間大門深鎖，無人應門。（記者俞肇福攝）

    一架幻象戰機7日晚間進行夜航訓練，於基隆港北方91浬處失聯，飛行員妻子娘家位於基隆市中山一路，晚間大門深鎖，無人應門。（記者俞肇福攝）

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