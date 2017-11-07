美國堅持己見 APEC會議延長至深夜未有結果

2017-11-07 22:09

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）資深官員今天繼續討論「領袖宣言」與「雙部長聯合聲明」內容，美方仍希望儘量縮短宣言篇幅，也希望弱化對多邊貿易體系的支持；惟其餘會員體不盡贊同，馬拉松會議持續到深夜仍未結束。最終版本文件預定在明（8）日部長級年會召開前出爐。

APEC今天繼續召開總結資深官員會議（CSOM），討論「領袖宣言」與「雙部長聯合聲明」之內容。目前「領袖宣言」的篇幅約為5頁，「雙部長聯合聲明」為11頁。據悉，美國白宮下達直接指令給與會代表，依舊希望這兩份重要文件的篇幅「越短越好」，例美方希望「領袖宣言」縮短至3頁左右，「雙部長聯合聲明」則約7、8頁；美方代表稱，篇幅較短才能清楚易懂，讓外界一目了然地明白APEC的目標與宗旨。

另外，對於是否在「領袖宣言」中表達對多邊貿易體系的支持，美方也仍持反對態度，或認為至少弱化處理支持文字。據悉，多邊貿易體系對我方經濟發展有利，我方官員在會中亦發言表達支持納入宣言。美方在今日會議中，也一度和主辦國越南針鋒相對，因美方反對將越南提出的糧食安全與鄉村發展兩項行動計畫送交部長會議背書，但越南態度也相當強硬，在全場僅有美方反對的情形下，最後決定送交。

不過據悉，美方在部分貿易項目已經作出讓步。該場馬拉松會議自今天早上9點開始，超過12小時後仍未有明確共識；我方所提出的倡議則獲得普遍認同，盼均能順利呈現在最終版本中。依據過往慣例，最晚在明（8）天部長級年會（AMM）召開前，各會員體應會各退一步，產出最終版本文件供雙部長與領袖採認。