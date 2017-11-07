幻象戰機事件簿 歷年在台灣共發生6起事故

編號2040幻象戰機今在北部海域執行訓練時失聯。圖為該架戰機上週至佳山基地參加天龍操演的畫面。（資料照，記者游太郎攝）

2017-11-07 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕空軍司令部稍早表示，新竹基地一架幻象單座戰機（編號2040號），今晚6點43分於北部海域執行訓練時失聯，飛官何子雨生死未卜。法國製造的幻象2000戰機為我國空軍主力戰機之一，高空戰力超強，首批戰機1997年抵台，包含今天的事故在內，20年間在台灣共發生過6起相關事故。

1.1999年10月15日，一架幻象戰機（編號2053）執行夜航訓練任務時，引擎因吸入飛鳥失去動力，最終墜毀於新竹外海，所幸機上2名飛行員吳彬福少校、吳世峰上尉跳傘逃生，均獲救。

2.1999年12月14日，一架幻象戰機（編號2036）上午10點多執行模擬戰鬥訓練，突然在蘇澳外海消失於雷達上，江金亮少校失蹤屆滿6個月後，宣告因公殉職。

3.2001年11月14日，一架幻象戰機（編號2058）在新竹基地起飛執行訓練任務，卻於新竹外海25海浬處，從雷達螢幕消失，機上2名飛行員張健翔中校被漁船發現，但最終不治殉職，劉浩帆上尉失蹤，數月後有船打撈到疑似為劉浩帆上尉左小腿的飛行靴，靴內殘留腿骨，經DNA比對後，證實是劉浩帆上尉部分遺體。

4.2002年11月14日，一架幻象戰機（編號2057）在執行例行飛行訓練任務時，起飛後疑因鳥擊及座椅下方液態氧外洩，經聯絡塔台緊急迫降，但之後仍起火燃燒，所幸2名飛行員何威克中尉、虞德忠少校均平安逃生。

5.2013年5月20日，一架隸屬新竹基地499聯隊的幻象戰機（編號2052）由新竹機場出勤進行換裝訓練，卻墜毀苗栗後龍外海，所幸機上兩名飛官都跳傘逃生獲救。

6.2017年11月7日，一架幻象戰機（編號2040）晚間6點43分在北部海域執行任務時失聯，飛官何子雨上尉生死未卜，正海空聯合全力搜救中。