獵雷艦案〉慶富聯貸參貸行盼國防部支持續建

2017-11-07 18:52

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對慶富造船205億元獵雷艦聯貸案，銀行團今天下午召開第二次會議，會中就未來繼續可行的方案中進行討論，參貸行也希望國防部能夠支持續建，完成國艦國造的目標，方能將銀行團的損失降低。

銀行團主管表示，今天的會議主要是討論會議，並沒有特別的結論。

主辦行第一銀行上週表示，本聯貸案目前於銀行團宣布慶富公司違約後，除積極對慶富展開法律追償行動，期待有新的造船公司加入獵雷艦專案續建；一旦國防部獵雷艦專案決定續建，銀行團將促成專案完成，希望降低銀行團的損失，以創造雙贏。