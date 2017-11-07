APEC峰會聚首越南 川普、習近平下榻飯店搶先看

中國國家主席習近平將下榻峴港皇冠飯店。（記者呂伊萱攝）

2017-11-07 19:00

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕越南峴港正舉行2017年亞太經合會（APEC），我方領袖代表宋楚瑜已入住當地飯店，其他領袖代表也將在未來兩三天內陸續抵達，各家飯店嚴陣以待。例美國總統川普將入住的峴港凱悅溫泉度假村（Hyatt Regency），與中國國家主席習近平選擇的峴港皇冠飯店（Crowne Plaza），兩間飯店距離僅3分鐘車程，維安配置不同，但都已有持槍的黑衣機動警察戒備。

峴港是著名的觀光景點，從華麗古典到慵懶度假等各式風格的飯店應有盡有，各領袖代表選擇飯店的偏好也大異其趣。川普將入住的凱悅溫泉度假村位於越南地標景觀五行山的西部，坐擁東海海景、私人海灘與山茶半島景致，裝潢偏向現代典雅風，也備有水療中心，讓住客身心靈得到全面舒緩。

但外交人士指出，從維安角度衡量，若川普入住獨棟別墅的房型，維安較容易出現死角。記者實地走訪時，飯店門禁森嚴，不僅人車出入都須事先通報，禁止非住客人員進入內部，在飯店外拍攝外觀也遭到阻擋。

習近平此次出席10日與11日的APEC領袖峰會後，將接續在越南與寮國進行國事訪問，此行是中共19大後中國最高領導人首次出訪，中國相當慎重，在APEC期間中國預計也將有多場雙邊會談。中國外交部長王毅日前也已提前抵達越南，並在河內與越南副總理兼外長范平明會談。

習近平此次在越南選擇下榻由中國人投資的皇冠飯店，皇冠飯店裝潢古典穩重，出示APEC證件後即放行入內參觀，穿過藝廊與中堂即是客房，房間均面向海灘。飯店會議室目前也已完成設置巨幅越南國旗與中國國旗，飯店人員正在進行清潔、為接下來的會議活動做準備，中方代表團人員隨同在旁謹慎確認場地細節。

皇冠飯店內已設置越南與中國國旗。（記者呂伊萱攝）

中國代表團人員與飯店人員確認場地細節。（記者呂伊萱攝）

越南配槍機動警察查問進出車輛。（記者呂伊萱攝）