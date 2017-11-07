推動歷史與轉型正義 總統府公布原轉會顧問名單

總統府今日公布「原轉會」8位顧問名單，協助原轉會土地小組、和解小組加速推動工作。圖為歌手巴奈在凱道抗爭現場的看板上，一一註記原轉會委員的立場。（資料照，記者黃邦平攝）

2017-11-07 16:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日公布「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」8位顧問名單，將協助原轉會土地小組、和解小組加速推動工作。

原轉會執行秘書、總統府副秘書長姚人多表示，今年6月30日，原轉會於第二次委員會議中，通過土地、文化、語言、歷史、和解等5個主題小組的工作大綱。目前，各小組已陸續完成經費編列、人力聘用，正持續展開「釐清歷史真相、促進社會溝通、提出政策建議」的工作。

姚人多指出，5個主題小組之中，負責釐清原住民族土地流失真相的土地小組，以及負責進行社會溝通與跨族群對話的和解小組，是工作相對繁重、也廣受各界關注的兩個小組。為了達成工作目標，經過意見徵詢與討論後，總統蔡英文於日前核定8位原轉會顧問，將分別加入土地小組與和解小組的工作團隊。

獲聘協助土地小組推動工作的4位顧問是：政治大學民族學系副教授官大偉，專長領域為原住民族土地制度與政策研究；中央研究院台灣史研究所副研究員詹素娟，專長領域為平埔族群土地研究；台灣大學森林環境暨資源學系副教授盧道杰，專長領域為原住民族與自然資源管理；政治大學地政學系教授顏愛靜，專長領域為原住民族土地制度研究。

獲聘協助和解小組推動工作的4位顧問則是：台灣藝術大學古蹟藝術修護學系兼任教授陳邦畛（陳板），長期參與社區營造及文化資產保存工作；台灣阿美族語言永續發展協會秘書長鍾文觀（Sifo Lakaw），長期參與阿美族語言發展、民族教育及部落健康營造工作；成功大學地球科學系副教授樂鍇．祿璞崚岸（Ljegay Rupeljengan），長期參與原住民族權利運動，及排灣民族議會籌備工作；東華大學民族事務與發展學系副教授陳張培倫（Tunkan Tansikian），長期研究及倡議原住民族權利議題。

姚人多強調，8位顧問都具備相關領域的專業與實務經驗，也樂於為原住民族議題發聲，深受族人敬重；期待透過小組工作團隊的充實，能更周延、踏實地推動原住民族歷史正義與轉型正義的工作。

原轉會委員會議每3個月召開1次，5個主題小組將定期在委員會議上提出具體的工作執行進度報告。