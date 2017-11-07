黃國昌嗆簡太郎濫權喬貸款 害國人損失百億！

2017-11-07 15:43

〔記者蘇芳禾／台北報導〕獵雷艦弊案案情升溫，時代力量立法委員黃國昌指控前行政院秘書長簡太郎涉違反貪污治罪條例，簡太郎今天則委任律師控告黃國昌誹謗及誣告，要求黃國昌放棄言論免責權。對此，黃國昌則回應，他目前對於簡太郎違法濫權行為的指謫，都是在立法院外公開所為，本來就不適用言論免責權。他也批簡太郎，替廠商開秘密會議喬貸款，是「違法濫權」，且害國人損失上百億元。

獵雷艦越演越烈，黃國昌日前爆料，得標國防部六艘獵雷艦採購案的慶富公司財務狀況不佳，銀行當初基於專業判斷，拒絕放貸給慶富這間財務有問題的公司。不過，時任行政院秘書長的簡太郎，透過密室喬貸款方式，將公股銀行負責人找來辦公室闢室密商，沒開會通知及會議紀錄，事後公股行庫態度一百八十度大轉變，給慶富200多億元的無擔保貸款。

黃國昌六日向台北地檢署告發簡太郎、第一金控前董事長蔡慶年，涉犯貪污治罪條例之圖利、金控法之特別背信等罪。簡太郎今天準備反告黃國昌誹謗及誣告。

黃國昌回應，行政院秘書長幫一個有問題的廠商，開秘密會議喬貸款，導致國人面臨上百億的損失。到現在連一句抱歉都沒有，還一直忝不知恥的說自己依法行政，真的讓人無言。

此外，黃國昌也說，一個開密室會議喬貸款的秘書長，找了一個因司法關說而被處分的前檢察長主持的律師事務所提告，主張他「向檢察機關告發簡太郎涉犯貪污治罪條例的罪嫌」是誣告，完全凸顯了這群人的法治素養。這是個「關說者聯盟」的概念嗎？

針對簡太郎要求黃國昌不要在立法院保護傘下，利用立法委員言論免責權，黃國昌則酸說，「本人目前對於簡太郎違法濫權行為的指謫，都是在立法院外公開所為，本來就無言論免責權的適用，簡先生您的律師沒有告訴你嗎？要不要先回去把法律搞清楚再發言？免得一直惹笑話。」

黃國昌重申，簡太郎開秘密會議喬貸款，絕不是什麼「依法行政」，而是「違法濫權」。「對於你們這群違法關說者，要讓台灣的法治水準向下沈淪至你們的那種層次，本人是絕對不會同意的。」

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