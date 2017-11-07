台灣設計週開幕 周錫瑋參展避談參選

2017-11-07 15:30

〔記者黃建豪／台北報導〕2017台灣設計週今天下午盛大開幕，盛傳將代表國民黨宣布參選新北市長的前台北縣長周錫瑋，也以參展設計師出席，立法院副院長蔡其昌亦到場祝賀，不打自招坦承「有被人問和周錫瑋同台是有什麼目的，但沒有啦！」

媒體報導稱，周錫瑋將在12日宣布參選新北市長，並邀請國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫見證，因此，周錫瑋今天出席台北設計週開幕，吸引不少媒體到場關注，但周僅以展出室內減碳美化設計的設計師身分出席，致詞時也只是分享設計理念與作品。

蔡其昌也強調，和周錫瑋同台沒有特別目的。蔡說，對他來說政治工作和設計工作是一樣的事情，只是很少人把這層關係做聯想，一個好的政治設計師，要設計人民的幸福生活、要設計人與人之間的美好關係、要設計國家如何強盛和壯大，這些都是需要設計、安排的。

而在現場引起關注的，還有資深藝人郭子乾，以「心+設計學社」一員的身分致詞，當場模仿起台北市長柯文哲，不論聲音、語氣、慣用語助詞都唯妙唯肖，即使被催促超時，也繼續模仿柯P語調稱，「超時不要緊，管他去死，大家喜歡聽我講。」尾聲時切換為鴻海集團董事長郭台銘，揚言「有來參加台北設計展開幕的朋友，散場後每人拿鴻海股票一張。」讓現場人士都拍手叫好。

今年台灣設計週將於11月7日至9日上午10時起到下午6時，在台北市松菸文創園區的一號到三號倉庫及多功能廳展出，分為台灣館、亞太館與主題館三個展區。