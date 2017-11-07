時代力量推陪審法草案 盼落實人民陪審制

時代力量黨團今天在立法院舉行「人民來當陪審員，司法改革大步走」記者會，並表態將推出「刑事陪審法草案」。（記者黃耀徵攝）

2017-11-07 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量今天（7日）在立法院召開「人民來當陪審員，司法改革大步走」記者會。時代力量立委高潞‧以用表示，為促進國民參與司法權之行使，藉由跨領域代表集體審議，使國民正義意識及多元觀點融入法院裁判，並防止職業法官擅權，時代力量黨團提出刑事陪審法草案。

綜合媒體報導，高潞‧以用指出，關於陪審法草案內容，陪審團由實任法官一人任審判長，與9名年滿23歲非法律人的陪審員組成，有罪與否由陪審團採一致決認定；被告也可以選擇拒絕採行陪審團審判；而刑事陪審團案件範圍以刑事訴訟法所定的強制辯護案件（所犯最輕本刑為3年以上有期徒刑的案件）為原則。

時代力量立委黃國昌表示，時代力量從創黨到進入國會，堅持在台灣推行陪審制，雖然外界擔心平民無法律素養如何參與審判，但在刑事審判過程中，最重要且核心的往往是事實的認定。希望藉由這樣方式，一方面強化第一審的審判品質，並藉由第二審採取法律審、第三審以嚴格法律審兼許可上訴制，使刑事審判制度運作更有效率。

民間司改會尤伯祥律師則表示，他堅信陪審制才是最適合台灣的人民參與審判制度，若陪審制能在台灣這塊土地上真正的落實執行，不只是對台灣司法制度有轉型效果，也是對台灣民主深化有相當程度的貢獻。尤伯祥也呼籲民進黨團，給陪審制一個機會。