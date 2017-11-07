APEC領袖會議 宋楚瑜率團出發越南峴港

代表中華民國前往越南峴港參加APEC領袖會議的代表宋楚瑜今天中午率團出發，他在機場發表談話中表示，會讓世界看見台灣的努力與誠意，宋楚瑜的女兒宋鎮邁也同隨團同行。（記者姚介修攝）

2017-11-07 12:49

〔記者姚介修／桃園機場報導〕代表中華民國前往越南峴港參加APEC領袖會議的代表宋楚瑜今天中午率團出發，他在機場發表談話中表示，會讓世界看見台灣的努力與誠意，也希望以平等、互助、互補的方式，與各國共同合作。

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議於10日到11日在越南峴港市舉行；宋楚瑜中午啟程出席APEC會議，女兒宋鎮邁也陪同前往，同團包括多位國內產經學界人士。

宋楚瑜臨行前在機場發表談話表示，這次前往越南參加APEC會議，他一定會讓世界看見台灣過去的努力與未來，也讓世界看見台灣在經濟發展，並分享過去相關的經驗。

宋楚瑜指出，全世界都在矚目這次會議，代表團一定會在那裡表達「開放性的地域」的精神和大家合作，包括持續參與多邊與雙邊的關係，也希望利用同樣的精神，以平等、互助、互補的方式，與各國一起共同合作。

他也說代表團一定會圓滿達成任務，不負國人的期待；今天在機場送行的總統府秘書長吳釗燮、外交部長李大維等多人。

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