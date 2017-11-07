北市府、遠雄會面 20分鐘 不歡而散

2017-11-07 12:21

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市副市長陳景峻與遠雄總經理湯佳峰、遠雄集團發言人楊舜欽上午會面僅歷時20分鐘便結束。陳景峻受訪表示，會面主要在談都市設計審議幹事會內容，但陳景峻認為幹事會的細節問題應該公開討論，而遠雄抱怨遠雄資訊在幹事會無法忠實呈現、法令解釋與市府有異，有些甚至需中央解釋。陳景峻稱，遠雄方最後有點生氣，不歡而散，但他說不是生氣就可以解決問題，希望遠雄能在30天內再送幹事會。

陳景峻會前受訪表示，大巨蛋最重要的就是要合法、安全蓋完，而這是全國矚目的大工程，不容有私下、密室會面，強調自己是在解決前市長馬英九的爛攤子。

陳景峻會後指出，雙方有疑慮可以事先協調，但細節一定要公開在都審幹事會，而法律見解也不是遠雄單方說的算。而當被問到為何是找並非都審會主管副市長的陳景峻溝通，陳說，他主要擔任協調溝通，處理爭議部分還是會交由都發局及各局處。他說，市府不會刁難遠雄，希望遠雄在幹事會結束後30天內盡速送審。而雙方是否談到重新議約，陳則快步離開，說交由專業單位回應。

對於雙方不歡而散的說法，楊舜欽會後受訪表現詫異，他說雙方溝通有歧見，但最後有些共識，也對上次幹事會會議紀錄紀載有些討論，「像是一些法規的記載，作一些法規模擬。」他說，這次沒有討論細節，就流程跟法規，雙方技術人員經過套圖就會盡快送件，「剛剛沒有感覺不歡而散」、「你有看得出來我不開心嗎？」

市長柯文哲受訪表示，雙方就是就安全、合法兩個原則討論，但其中細節要問陳景峻。

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