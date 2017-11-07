陳金德首進議會 國民黨團舉白布條給下馬威

宜蘭代理縣長陳金德第一天進議會，就遭國民黨團高舉白布條抗議。（記者簡惠茹攝）

2017-11-07 11:54

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣議會今早舉行第18屆第6次大會開幕典禮，但是國民黨團拉起白布條抗議、要求停會，國民黨團書記長黃定和說，新的代理縣長上任後，不但沒有預算書也沒有施政報告書，這樣的議會怎麼開？議長陳文昌說，縣政是延續的，將交由大會決議是否延期。

宜蘭代理縣長陳金德在白布條後參加開幕典禮，他致詞時表示，為了表達對宜蘭縣最高民意機關的尊重，今早縣府主動撤回107年度宜蘭縣總預算草案，和宜蘭縣議會18次第6次大會縣長施政報告案，會再依照議會所訂議程前送到大會，屆時再向議員報告。

議員黃定和表示，根據議事常用法規第50條，定期會開會時，縣長的書面報告應該在開會7日前，送達議會轉送給各議員，可是現在沒有預算書、沒有施政報告書就要開會，是把議會當作縣政府的附屬單位嗎？

議員張建榮氣憤的表示，縣府都沒有依照議事規則來執行，沒有預算書要開什麼會？議員陳鴻禧也說，既然要7天前提出施政報告，那現在就應該停會，單位質詢也是要依照施政報告來進行，既然縣長已經提出要撤回報告，那就應該7天以後再來開會。

「交由大會決議。」陳文昌指出，縣政是延續的，更換代理縣長只是代表人改變，預算書已經照規定送來，只是新的代理縣長有新的想法，為了人民權益而撤回預算案後重新編製，這也合法、合理、合情，至於是否延後開議，交由大會來決定，如果議員主張會議不能開，那就延後，只是如果明天停會，可能會減少10天執行職權，對代表縣民來監督縣府的議員來說，是一種權力的喪失。

副議長林棋山表示，議會不是只有審預算，還有單位質詢和其他法案，這段時間可以來進行這些程序，不是只有那本預算書要審，但結果如何還是要由大會共同做出決定。