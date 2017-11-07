營救李明哲 救援大隊將再赴聯合國報告

李明哲救援大隊今早發起綁黃絲帶行動，呼籲台灣社會應持續關注李明哲案。（記者彭琬馨攝）

2017-11-07 11:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧今表示，聯合國強迫失蹤工作小組10月中發函指出，雖中國政府曾三次回覆工作小組關於李明哲案件的詢問，但他們「仍不知道李明哲在哪」，因此決定持續受理本案；黃怡碧表示，工作小組同時邀請救援大隊出席明年二月在布魯塞爾舉辦的第114次工作大會，她強調，無論李明哲有沒有回來，「我們都會去」。

李明哲救援大隊今特地選在蔡瑞月舞蹈社，發起黃絲帶綁束行動，呼籲各地關心李明哲案的民眾一同響應。

與會的民間司改會執行長高榮志表示，選在蔡瑞月舞蹈社特別能凸顯台灣經歷過的白色恐怖歷史；他認為，正因台灣經歷過這樣的歷史，我們才能知道李明哲正在經歷什麼事；高榮志表示，李明哲的所作所為是台灣每個人平日都會做的事，表達自己意見不該有任何錯，呼籲台灣社會與中國公民都應該站出來聲援李明哲。

文山社大校長鄭秀娟表示，在李明哲失蹤的233天裡，只有在電視上看到他的樣子，社大同事都急切盼望李明哲歸來，因此也替他保留職位，盼他能早日平安的回到台灣。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧表示，救援大隊10月13日收到聯合國強迫失蹤工作小組的信件回覆，其中包含三次中國政府回覆聯合國強迫失蹤工作小組的信函，信件內容顯示，中國政府曾以「國台辦配合調查」、「李明哲已遭檢察院批准逮捕」與「接受法律相關程序」為由，三次回覆工作小組的調查；黃怡碧說，工作小組寄給救援大隊的信件中指出，他們認為中國政府的說明不足以解釋李明哲的現況，因此將持續受理本案，並邀請救援大隊與家屬明年二月赴114次工作大會報告。

黃怡碧說，為持續製造國際施壓力道，李明哲救援大隊也將與國際人權組織，合作撰寫針對中國的UPR審查報告書。

我國非政府組織工作者李明哲自今年三月遭中國無故拘留關押至今，除九月初受審期間曾露面外，已失蹤累積滿233天。