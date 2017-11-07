賴揆解決缺水年供19億噸 120年全台供水有餘

為解決企業界缺水問題，行政院長賴清德今天上午召開記者會宣布要以開源、節流、調度、備援四大策進作為解決用水不足的問題。（記者羅沛德攝）

2017-11-07 10:29

〔記者李欣芳／台北報導〕為解決企業界缺水問題，行政院長賴清德今天上午召開記者會宣布要以開源、節流、調度、備援四大策進作為解決用水不足的問題，他表示，1年將可提供19億噸的供水，在預期效益上，到120年，北台灣每天將可供給207萬噸的用水，中台灣則每天供給254萬噸，南台灣每天有341萬噸供水，將可滿足產業的用水。

根據行政院的規劃，就北台灣的預期效益，將北水南送，翡翠水庫支援新北市、石門水庫支援桃園、新竹縣市。 桃園新竹地區至目標120年將不足5萬噸/日，經由 109年完成桃園支援新竹幹管 工程（20萬噸/日），可滿足如：中國醫藥大學新竹園區、新竹交流道特定區及其他產業投資案用水（ 約5萬噸/日），至120年桃竹地區供水有13萬噸/日備用水量（供給 207萬噸/日、需求194萬噸/日），可滿足桃竹地區產業用水。

中台灣部分，將啟動台中彰化生活污水及農業尾水再利用。苗栗台中彰化地區至目標120年將不足46萬噸/日， 經由108年完成借道福馬圳供水工程（5萬噸/日），可 解決彰濱工業區中期用水需求，至120年苗栗台中彰化供水有32萬噸/日備用水量（供給254萬噸/日、需求222萬噸/日） ，可滿足苗栗台中彰化地區產業用水。

南台灣方面，將啟動高雄開發30萬噸伏流水工程，強化高雄、台南水源互調之能力。南部區域至目標120年將不足65萬噸/日， 108年臺南高雄水源聯合運用工程 （增供10萬噸/日）完成，配合已完成的之曾文水庫蓄升增加5,500萬噸庫容，可因應南科中期用水需求，到120年南部有8萬噸/日備用水量（供給341萬噸/日、需 求333萬噸/日） ，可滿足南部區域產業用水。