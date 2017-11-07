宋習會有可能？ 專家：不可能 頂多點頭寒暄

APEC領袖會議「宋領袖代表行前國際」記者會，親民黨主席宋楚瑜2度代表蔡英文總統出席，在記者會中，宋楚瑜說明APEC會議任務和目標。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-07 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨主席宋楚瑜今天（7日）將以APEC領袖代表身分，赴越南峴港參加亞太經濟合作會議（APEC），外界好奇宋楚瑜能否與中國國家主席進行「宋習會談」，他僅說會與習近平「自然互動」。專家則認為，宋習會不可能，頂多在現場見到面點點頭寒暄。

宋楚瑜指出，總統蔡英文在行前耳提面命，希望他與習近平用自然互動方式，跟習有彼此意見交換的機會。《中國時報》報導，中國涉台學者倪永傑認為，宋習兩人在會場肯定會見到面，但沒聽說安排了正式的「宋習會」。

外界認為，蔡英文看準宋楚瑜和習有私交，因此打出「老宋牌」，對此倪永傑進一步直說，宋習會不可能，「兩岸關係是大是大非的政治問題，怎麼可能考慮私人的交情？」

至於另一名中國學者包承柯也認為，不可能有宋習會，頂多是現場見到面點點頭，不會聊太具體的問題。他解釋，雖然習近平和宋楚瑜有交情，也在北京有過對話溝通，但宋楚瑜這次去越南APEC的身份是蔡英文代表，因此想要和習近平進行正式溝通不太可能。