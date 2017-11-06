政院拍板一例一休修法「鬆綁七休一」 學者：仍需配套

2017-11-06 20:23

〔記者李雅雯／台北報導〕行政院長賴清德今天主持立法行政協調會報，拍板勞動基準法修法方向，將「鬆綁七休一」。勞團認為修法讓台灣走回頭路；另有學者建議，鬆綁需要配套，仍需訂立連續上班天數上限，維護勞工身心健康。

台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆表示，支持加班工時上限放寬，且以每一季訂定一個總上限，讓勞工有收入、企業有彈性，「鬆綁七休一」加了審核機制，尚須界定清楚，是依行業別或是個別企業可獲得指定鬆綁七休一，若是依照行業別放寬，會讓人擔憂不需這項需求的企業也會跟著鬆綁，恐造成濫用，另也該加上但書，究竟每名勞工可以連續工作幾天，總要列出上限。

辛炳隆認為，勞基法常提到勞資協商，這是最常被質疑、也是勞團抨擊不斷的地方，批評根本就是「資方說了算」，建議所謂勞資協商該訂立些客觀條件做基礎，例如，某個時間點是盤點的時候、需要人力，避免資方氾濫要求加班、停休；也讓勞方有舉發依據；每次勞資協商可引入第三方參與，增加勞資協商結果對外界的說服力。

全國產業總工會秘書長戴國榮認為，輪班間隔11個小時休息尚可接受，建議不要再開但書讓勞資會議調降休息時間；至於放寬加班時數上限，仍違背降低總工時的承諾，鬆綁七休一後讓勞工可連上12天班，勞動部將部分產業、行業的需求擴大成通案，已是侵害勞動人權，保障勞工權益，鬆綁七休一不可行。