政院拍板一例一休修法方向 國民黨團擬提版本因應

2017-11-06 18:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於一例一休修法，立法院國民黨團召開幹部會議研商相關對策，黨團副書記長蔣萬安會後轉述，黨中央與黨團基本上有共識，反對政院版鬆綁七休一、調高加班時數上限及縮短輪班間隔，黨團將於本週五的黨團大會確定最後版本，而他主要負責擬定提案，主要方向包含休息日加班費核實計算、特休假遞延及加班費依比例換補休。

行政院長賴清德今主持立法行政協調會報，拍板「勞基法」一例一休修法方向。為此，國民黨團召開黨團幹部會議，並邀請國民黨智庫社福衛環組召集人、勞動部前部長陳雄文參與，黨中央與黨團也達成一定共識。

蔣萬安轉述指出，黨團將於本週五黨團大會確定最後版本，內容擬由他擬定、代表提案，再由黨籍立委連署支持。他說，黨中央、黨團基本共識是反對行政院鬆綁七休一、調高加班時數、縮短輪班間隔等方向，僅支持有利勞工的方向。

蔣萬安解釋，會中多數委員都反對放寬七休一等，而他擬提出的版本內容，包含特休假遞延、加班依比例換補休，若未修完則換成工資，以及休息日加班費核實計算。他也呼籲執政黨廣納建言，勿蹈先前一例一休修法覆轍。

蔣萬安強調，一例一休修法不到一年又要再度修法，行政院應聆聽更多不同聲音，而非草率提出版本。他認為，過去可用函釋等方式給予彈性，執政黨不應訂修法通過時程，若開放各行業連續上班12天，再多把關機制，都會被認為是虛設。